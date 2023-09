Ilja Dragunov apunta a Rollins, Mysterio y Nakamura

«Debe ser Gunther. Tiene que ser él. No hay otra opción. Esto es el destino. No hay otra lucha que pueda hacer que las personas sientan esta dimensión de emociones que ambos podemos generar, simplemente porque somos completamente opuestos. No hay una sola persona que me haya enseñado más, que me haya retado más, y no hay nadie con quien pueda tener una mejor lucha en un escenario tan grande como WrestleMania. Es imposible porque somos opuestos, pero conectamos, y es algo que las personas nunca han visto antes. Podemos reinventar esta experiencia especial cada vez, especialmente en un escenario como este». Así hablaba recientemente Ilja Dragunov.

► Los objetivos de Ilja Dragunov

Pero el todavía luchador de NXT -el sábado intentará nuevamente ganar el título máximo frente a Carmelo Hayes en No Mercy 2023– no solo tiene al Campeón Intercontinental como objetivo en el main roster, como revela en una entrevista más reciente en Under The Ring.

«Hay innumerables personas. Esta empresa está llena de un número ilimitado de grandes talentos, así que hay muchas personas con las que creo que puedo crear algo especial. Una de las personas que me viene a la mente es definitivamente Shinsuke Nakamura, personas como Seth Rollins, que también tienen esta forma artística y expresiva de conectar con la gente, y ves lo popular que son y la atención que reciben. Definitivamente, mientras la oportunidad esté disponible, tal vez una de las personas que fueron las primeras que vi, como Rey Mysterio, por ejemplo», dijo Dragunov.

¿Y acaso hay alguien que no quiera ver esos combates? Todo dependerá de cómo sea manejado así cómo responda él a las oportunidades que tenga pero ciertamente The Dragon puede ser un luchador grandioso en los grandes escenarios de WWE dentro de no mucho tiempo.