Grayson Waller, Nigel McGuinness y Muhammad Ali

Grayson Waller recuerda sus tiempos en 205 Live. Explica que Nigel McGuinness lo ayudó. Y que nadie en NXT sabía quién era el veterano exROH. Todo ello en una reciente aparición en The Ringer’s Cheap Heat.

► Grayson Waller agradece a Nigel McGuinness

«Cuando llegué a NXT, puse tanto esfuerzo en lo que hacía y decía como en la parte de lucha. Eso es lo que la gente no entiende. Piensan que es algo natural, lo cual lo es, no voy a negar que tengo algunas ventajas, pero trabajo arduamente en esto. Observo cómo otras personas lo hacen. Veo muchos videos de personas seguras de sí mismas. Uno de los mejores consejos que recibí fue de Nigel McGuinness cuando comentaba en 205. Estaba en 205 y nadie sabía quién era yo. Era completamente desconocido. Nigel me apartó y me habló sobre Muhammad Ali. Dijo: ‘Cuando Ali habla y pelea, sabe que es el mejor del mundo, no importa contra quién sea. Tú no lo sabes’. Ese consejo quedó grabado en mí. ‘Tiene razón’. Parte de mí pensaba que necesitaba aprender más, mejorar más, recibir más entrenamiento, todas esas cosas, pero eso estaba afectando mi actuación. En el momento en que Nigel dijo eso y tuve plena confianza en mí mismo para actuar, todo cambió a otro nivel».

«En NXT, nadie sabía quién era Nigel. Solo éramos dos personas: yo y Andre Chase. Nigel solía sentarse detrás del escenario en los shows de NXT y nadie se acercaba a hablar con él. Andre Chase y yo íbamos y nos sentábamos con él y lo molestábamos porque conocíamos a Nigel. Sabíamos lo talentoso que era. Pensaban que solo era un comentarista. Esos tipos de Arizona State o lo que fuera no tenían idea. Andre y yo prácticamente teníamos un seminario cada vez que queríamos. Fue genial tenerlo cerca. Siempre nos brindaba consejos sinceros. No andaba con rodeos ni nos decía ‘Buen trabajo, amigo’. Siempre nos decía las cosas tal como eran, eso es lo que siempre he valorado».