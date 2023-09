Paul Wight es uno de los luchadores gigantes más reconocidos de la historia de la lucha libre profesional, por lo que seguro que cualquiera de gran tamaño que esté activo en la actualidad o esté pensando en iniciarse en la industria de las cuerdas querrá escuchar cualquier mensaje que tenga que dar. Nuestros compañeros de Fightful acaban de sacar a la luz una entrevista que realizaron con él alrededor de All In 2023 en la que manda un mensaje a todos ellos.

► El mensaje de Paul Wight

«Trato de hacerlo. A veces, cuando los niños vienen y hablan conmigo, siento que están pensando: ‘Oh Dios mío, no sabía que estaría aquí tanto tiempo’. Suelo dar demasiadas explicaciones. Mi consejo no se trata de qué movimientos hacer. No les diré qué movimiento hacer. Lo que intento transmitir es la importancia de conectar con la audiencia, contar una historia en el ring y darle significado a lo que haces en el cuadrilátero. No hagas algo solo por hacerlo. Haz que conduzca a algo. Haz que tenga sentido. Si no tiene sentido, entonces ¿por qué demonios lo estás haciendo?

«Les hago bromas todo el tiempo. Dirán, ‘¿Qué te pareció mi combate? ¿Qué opinas de esto?’ Les digo: ‘¿Fue la reacción más grande de tu combate el final? Ganes o pierdas, siempre debe ser la reacción más grande’. ‘Oh, no, fue esta otra cosa’. ‘Entonces no lo estás haciendo bien’, porque si lo haces bien, la reacción más grande es el final. Es cuando la gente está más ruidosa, es cuando los has llevado en un viaje durante todo el combate y cuando sucede el conteo de 1-2-3, ya sea que el tipo malo sea atrapado o el tipo bueno gane, si no son los más ruidosos en ese momento, entonces en algún lugar has cometido un error».

«Los luchadores gigantes son un poco diferentes. No somos considerados en las luchas de cinco estrellas. No somos los tipos que salen y tienen combates excepcionales. No, no creo que sea lo que se espera de los gigantes. Los gigantes son espectáculo. Los gigantes son atracción. Los gigantes deben hacer cosas que dejen a la gente boquiabierta. Si eres un gigante malo o un villano, debes tratar de aprovechar los temores de la gente, hacer que piensen: ‘¿Qué pasaría si me encontrara con ese tipo en un callejón oscuro y fuera tan agresivo?’ Quieres infundir un poco de miedo. Si eres un gigante bueno, quieres que la gente sienta que sería divertido pasar tiempo contigo. La clave principal de ser un gigante es la presencia«.

«Por supuesto, como en todo, todo lo que haces debe tener un propósito y no debes tener prisa. Es un poco lo mismo. A veces, cuando tienes el oponente adecuado como gigante, y se lo digo a algunos de los grandes con los que trabajo, debes ser seguro. Porque si eres seguro y un tipo más pequeño confía en ti, los tipos más pequeños tendrán ideas más locas que tú porque confían en ti. Luego, es tu trabajo hacer que lo ganen. Si sales y haces cosas y te excedes y no los haces ganar, entonces no están realmente representando a David venciendo a Goliat. No están derribando ese gigante árbol. Parte del drama que atrae a los fanáticos es una persona más pequeña que es agresiva, que sigue insistiendo y luego lo culmina. Por eso los combates de gigantes son diferentes. La filosofía es la misma, pero se ejecutan a un nivel diferente, porque, en mi opinión, debes comenzar a explorar la psicología que la gente comprende. Todos entienden, en algún momento, cómo es ser intimidado o sentirse intimidado.

«Es parte de nuestra evolución como seres humanos: hambruna, enfermedad, guerra, todas estas cosas que hemos tenido que superar para sobrevivir a los elementos. Cuando tienes esta gran figura imponente que la gente debe superar, se conecta. Es una adición única al espectáculo. Es una atracción y hace que sea divertido. Ese es nuestro papel. En cuanto a los gigantes en esta etapa del juego, no creo que deban tener reinados de campeonato mundial de tres años. Creo que debemos salir, hacer lo mejor que podamos para hacer que el talento con el que trabajamos luzca bien. Ese es el papel de los gigantes».