La esperanza que guarda Colt Cabana con Tony Khan

Colt Cabana no lucha en AEW desde que fuera derrotado por Chris Jericho en un combate por el Campeonato Mundial ROH en el episodio de Dynamite del 2 de noviembre de 2022. En cambio, durante 2023 ha tenido una decena de enfrentamientos en compañías como ROH, GCW o DREAMWAVE. Ello mientras trabaja en la All Elite como entrenador. Y no descartar volver a las cuerdas de esta. En una reciente aparición en Good Karma Wrestling adelantaba que aún le quedan unos años de acción luchística.

The challenger is @ColtCabana!!! After victories at @ringofhonor Supercard of Honor & Death Before Dishonor, Cabana is looking pick up the biggest win of his career with a victory over #TheOcho, #ROH World Champion @IAmJericho! Watch #AEWDynamite LIVE on TBS! pic.twitter.com/QadUVgjgOR — All Elite Wrestling (@AEW) November 3, 2022

► Colt Cabana no está retirado

«Estoy entrenando en backstage en AEW, y disfruto de eso, pero mi pasión número uno es la lucha libre profesional y no quiero dejarlo hasta que físicamente no pueda hacerlo. Tengo 43 años, me quedan un par de años. No estoy diciendo que me quedan años para ‘una última carrera’, me refiero a ser parte de un equipo en el cartel secundario. Es por eso que sigo allí, con la esperanza de recibir la llamada de Tony [Tony Khan]. Mientras estoy allí, por supuesto, me encanta ser parte de la magia. La forma en que funciona mi cerebro, siempre me ha encantado la ecuación matemática de la lucha libre, y por eso tuve éxito en la medida en que lo hice, luciendo como luzco. No tengo el aspecto típico de la lucha libre televisada. Creo que mi mente es un activo y ellos se aprovechan de ello. No me importa, amo la lucha libre».

Se da la casualidad que Cabana habla de volver a luchar en AEW cuando CM Punk ha sido despedido. Ambos fueron mejores amigos antaño pero su juicio contra WWE rompió su relación, lo cual fue un tema candente cuando The Best in the World se convirtió en All Elite. La verdad es que sería interesante que ambos volvieran a compartir el encordado, pero esto parece imposible. Quizá algún día, puede que también recuperen su amistad.

.@ColtCabana is taking it to the #ROH World Champ @IAmJericho in this World Title match LIVE on #AEWDynamite on TBS right now! pic.twitter.com/alPRTRC170 — All Elite Wrestling (@AEW) November 3, 2022