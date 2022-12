Chris Jericho solicitó luchar ante Colt Cabana en AEW Dynamite

Colt Cabana realizó su sorpresivo regreso a AEW en el episodio del pasado 2 de noviembre de AEW Dynamite. Muchos fanáticos y hasta analistas de lucha libre aseguraron que Tony Khan tomó la decisión de llevar a Cabana, para mostrarle a todos que CM Punk ya no iba a volver a la empresa, pues Cabana fue uno de los temas que generó la pelea tras bambalinas de Punk y Ace Steel en contra de Matt Jackson, Nick Jackson y Kenny Omega tras bambalinas del PPV All Out 2022 el pasado 4 de septiembre.

Esta es la percepción que tienen casi todos, de que la presencia de Cabana en AEW era una forma de molestar a Punk, y según reportes, lo lograron. Sin embargo, en la más reciente edición del podcast The Work of Wrestling, Cabana fue cuestionado si este había sido el caso, si Tony lo había hecho luchar en AEW Dynamite para molestar a Phil Brooks, y Cabana lo negó. Estas fueron sus declaraciones:

► Colt Cabana asegura que Chris Jericho quiso enfrentarlo y no tuvo nada que ver CM Punk

«Nunca hablé con Tony sino hasta momentos antes, cuando estuve en la Gorilla Position. Así que no fue una decisión de Tony Khan. Simplemente, recibí una llamada de la oficina mientras estaba de viaje y me dijeron: ‘Se te necesita en Baltimore, Maryland’.

«Inmediatamente, asumí que era para luchar contra Chris Jericho. Y creo que me dijeron: ‘Chris Jericho está solicitando tu presencia en Baltimore’. Entonces, luché contra Chris Jericho. Estoy bajo contrato, así que si me dicen que me presente, me presentaré.

«Me dicen contra quién voy a luchar, y lucho. Así de simple. Si quieren que luche de nuevo, lo haré de nuevo. Si quieren que vuelva a ser productor de luchas, lo seré de nuevo. Lo que quieran que haga, lo haré».