Tras haber salido a la luz una acusación de maltrato contra él, así como de saberse que WWE lo está investigando, Jordan Devlin quiso alzar la voz para responder desmintiendo lo que se ha dicho sobre su persona. La Superestrella quiso hacer un comunicado público para poner en claro a todo el mundo que todo es una mentira, que no hizo lo que se está diciendo, a través de varias publicaciones en Twitter.

► La acusación contra Jordan Devlin

I didn't even want to address the hurtful allegation made against me, but for the sake of my followers and friends on this platform that may for whatever reason be unsure, I'm going to address this once. 1/3 — Jordan Devlin (@Jordan_Devlin1) June 19, 2020

"Ni siquiera quería abordar la hiriente acusación que se hizo contra mí, pero por el bien de mis seguidores y amigos en esta plataforma que, por cualquier razón, no estén seguros, voy a abordar esto una vez".

The recent allegation made against me is completely and utterly false and I deny it entirely. This is a case of a malicious personal agenda being executed against me on the back of a very brave telling of true experiences by other women. I completely denounce it. 2/3 — Jordan Devlin (@Jordan_Devlin1) June 19, 2020

"La reciente acusación hecha en mi contra es completamente falsa y la niego por completo. Este es un caso de persecución maliciosa contra mi persona a raiz de una muy valiente narración de experiencias reales de otras mujeres. Lo denuncio por completo".

This is all I will say on the matter, and I am now working with a legal team to help decide how to proceed from here. Jordan Devlin 3/3 — Jordan Devlin (@Jordan_Devlin1) June 19, 2020

"Esto es todo lo que diré al respecto, y ahora estoy trabajando con un equipo legal para decidir cómo proceder desde aquí".

Por otro lado, la mujer que hizo la acusación, vuelve a hablar.

Yeah but they aren’t are they Jordan, like how you were seeing me for months, then got back with your ex, blanked me, then came back and cheated on her with me and 30+ girls, bullied me to all your friends and workers when you were the fucking asshole. https://t.co/CrcVfN0B2P — Hope Brookes 🇬🇧🇦🇺 (@xohopeiero) June 20, 2020

"Sí, pero no lo son (falsas), Jordan. Como que nos estuvimos viendo durante meses, entonces volviste con tu ex, luego volviste conmigo y la engañaste conmigo y otras treinta mujeres. Me dejaste por los suelos con todos tus amigos y compañeros cuando tú eres el *****".

Además, envió este comunicado a Ringside News: