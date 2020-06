monte rushmore de undertaker

Hoy podríamos confirmar el fin de una era en WWE, a la espera de que dentro de unas horas esté disponible el quinto y último capítulo de 'Undertaker: The Last Ride'. Porque este cierre del comentado documental quizás revele que The Undertaker disputó su último combate en WrestleMania 36, contra AJ Styles bajo esa estipulación de "Boneyard Match". Pero, ¿de verdad Taker escogería de último oponente a un luchador con el que nunca tuvo antecedentes antes de dicho encuentro?

Durante dicho documental, Taker cuenta que Styles siempre le recordó a Shawn Michaels, de ahí el motivo de que decidiera enfrentarse a "The Phenomenal" para un encuentro que, más allá de si supondrá el último, sí que luciría como un buen broche a su carrera.

Y sobre grandes competidores versa el extracto que ahora recojo de la reciente entrevista que Taker concedió a Comicbook.com. Sumándose a la moda, "The Phenom" nombra a los cuatro que formarían parte de su particular Monte Rushmore.

► El Monte Rushmore de Undertaker

«Tiene que estar [Ric] Flair. Tiene que estar [Hulk] Hogan. Stone Cold.... Y el cuarto es complicado. Podría ser Harley [Race]. Podría ser Dusty [Rhodes] Podría ser Bruno [Sammartino]. Y me baso en la contribución que han hecho a la industria. No tanto si fueron grandes trabajadores, o esto, o lo otro, pero... Oh, ya sé mi cuarto: André [el Gigante]. No sé por qué me olvidé de André. Así que bueno, probablemente sean Flair, Hogan, Stone Cold y André».

Interesante que Taker incluya a Hogan, pese a que el pasado mes confesara su poco aprecio por el "Hulkster" debido a aquel suceso en Survivor Series 1991 que retrató al entonces ya consagrado icono como un enterrador legítimo de jóvenes talentos. Sin embargo, resulta innegable el papel que Hogan jugó en la popularidad que la lucha libre alcanzó en EEUU durante los 80 y 90.

Recuerden que el cierre de 'Undertaker: The Last Ride' estará disponible hoy a partir de las 10 de la mañana (hora del este) en WWE Network.