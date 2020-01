Hace más de un mes, The Rock, uno de los grandes íconos de la WWE, reveló lo que a su juicio, son los cuatro luchadores que mayor impacto han causado, lo que denominó su «Monte Rushmore» de la lucha libre, siendo estos: Hulk Hogan, Ric Flair, Gorgeous George/Bruno Sammartino y Steve Austin. Modestamente no se incluyó a sí mismo en el listado.

Días después, Seth Rollins también dio su listado de quienes considera a los cuatro mejores exponentes de la lucha libre, el cual casi coincide con el dado por The Rock: Ric Flair, Hulk Hogan, The Rock y Steve Austin.

► Kurt Angle y su Monte Rushmore

Al igual que The Rock y Rollins, el miembro del Salón de la Fama WWE, Kurt Angle, platicó con The Sun sobre a quién pondría en su Monte Rushmore de lucha libre. Inicialmente se había hablado de Brock Lesnar, pero Angle sintió que «La bestia» no calificaba para un lugar, a pesar de que dice que que es sorprendente en el ring.

«Con Brock, en la mayoría de los casos lo dejarían pasar. Creo que es porque él es un hombre de muy pocas palabras. Entra en ese ring y se desempeña tan bien, si no mejor, que nadie en el mundo, pero en el entretenimiento deportivo tienes que tener algo detrás de eso. Entonces, si estás hablando del Monte Rushmore, estás hablando del entretenimiento general: cómo las personas quedan impresionadas y qué les dicen a las personas, a los fanáticos y cómo se relacionan con su personaje».

Con Lesnar fuera del listado, Angle luego resaltó que Shawn Michaels y Ric Flair son dos luchadores que estarían en ese grupo exclusivo.

«Un tipo como Shawn Michaels estaría en el Monte Rushmore, Ric Flair estaría en el Monte Rushmore. No veo a Brock como un atleta en general que estaría allí. Pero no me malinterpreten, lo que hace en el ring, a nadie le va mejor».

Luego, Angle fue presionado para saber quiénes serían sus otros dos luchadores. A pesar de que recientemente dijo que era «el mejor luchador en el negocio durante diez años», Angle no podía incluirse en la lista, en cambio, sí incluyó a Steve Austin y The Rock.

«Stone Cold Steve Austin y The Rock serían los otros dos. Nunca me pondría allí, simplemente no es quien soy. Me imagino que algunas personas lo hacen, pero cuando pienso en el Monte Rushmore, no pienso en mí».

Si comparamos el listado de Angle con el de The Rock o Rollins, solo coinciden Ric Flair y Steve Austin en los tres casos; sin embargo, consideramos los otros luchadores mencionados no pierden ningún mérito, ya que tienen un legado importante en la lucha libre, y más bien alimenta el debate entre los conocedores del negocio sobre este tema.