WrestleMania 35 fue la culminación más que perfecta de un año lleno de alegría para Becky Lynch. Los fans la hicieron ser la gran estrella que es hoy y eso lo retribuyó ella.

En el Show de Shows, logró vencer a Charlotte Flair y Ronda Rousey y convertirse en la primera Campeona Raw y Campeona SmackDown de la empresa.

► Becky Lynch y WrestleMania 35

Sin embargo, hay algo que le causa un poco de remordimiento a la irlandesa. En una reciente entrevista con Justin Barrasso de Sports Illustrated lo reveló:

«Si pudiera cambiar algo de WrestleMania, habría tratado de aferrarme bastante a esa palanca al brazo. Hacer que Ronda Rousey hubiera tapeado para rendirse por primera vez en su vida«.

Por otra parte, Becky recordó haber sido portada de WWE 2K20:

«Es increíble estar en la portada de WWE 2K20, significa que todo es posible. Nunca habíamos tenido a una mujer en la portada [en la serie WWE 2K], por lo que demuestra eso que vale la pena tomar riesgos. Era un riesgo para mí ser más controvertida y abierta, tratar de irritar a la gente, en lugar de tratar de hacerme amigo de la gente.

«Estamos en el negocio del conflicto. He estado tratando de crear tantos conflictos con tanta gente como sea posible, para hacer que las cosas sean interesantes. A veces eso se ha tomado por el camino equivocado. Algunas personas lo entienden, otras no. Pero 2K lo entiende y me puso en la portada.

«Cuando miras a Roman Reigns, él es un espécimen de hombre tan imponente que nunca piensas que tal vulnerabilidad reside en él. Sin duda, es muy inspirador para demasiada gente. Es un modelo a seguir, regresar de la leucemia más grande y mejor que nunca. No hay mejor inspiración que eso».