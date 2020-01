Por tercera semana consecutiva, AEW ha puesto carteles e historias prometedoras en los programas semanales de AEW Dynamite, los cuales también han gozado buenos números de audiencia. Con la edición de Bash at the Beach ya en los registros, se viene entre el 20 al 24 de este mes, el segundo Rock ‘n’ Wrestling Rager At Sea, organizado por Chris Jericho, donde además se celebrará el próximo episodio de AEW Dynamite.

► El crucero de Chris Jericho tendrá un invitado especial

Para este mega evento ya se ha reportado primera ausencia importante, cuando Brandi Rhodes anunció que no estará presente debido a que debe participar en un discurso, por lo que la historia en la que estaba participando junto a su grupo The Nightmare Collective, seguramente no avanzará.

El crucero de Chris Jericho comienza este lunes 20 de enero y el Campeón Mundial AEW ha reunido una increíble variedad de actividades para los fanáticos que formen parte del mismo. El miembro del Salón de la Fama WWE, Ric Flair, será el Invitado de Honor, sin embargo, ha habido un cambio de planes con respecto al itinerario del «Nature Boy».

Como reveló Dave Meltzer en Wrestling Observer Radio, se suponía que el 16 veces campeón del mundo estaba originalmente involucrado en el primer tramo del viaje, pero ahora se unirá a las festividades en el segundo tramo, ya que Flair estará en el funeral de Rocky Johnson antes de tomar el vuelo a Bahamas para la segunda mitad del viaje. Esto fue lo que Meltzer indicó:

«Ric Flair va al crucero por lo que escuché hoy. Originalmente iba a ir al inicio y no al final, pero ahora creo que irá al funeral de Rocky Johnson y luego volará a Bahamas y supongo que hará el segundo tramo del crucero. Originalmente iba a hacer la primera etapa del crucero. Eso es lo que escuché hasta hoy.»

El Rock ‘n’ Wrestling Rager At Sea organizado por «Le Champion» es una experiencia única para los fanáticos que disfrutan de la lucha libre, la música y la comedia. Habrán podcasts en vivo, encuentros con los fanáticos, sesiones de preguntas y respuestas, un episodio completo de AEW Dynamite que se grabará en la segunda noche y una gran cantidad de nombres legendarios del mundo de la lucha libre profesional en el evento de cuatro días que ha sido calificado como las mejores vacaciones de todos los tiempos.

En el crucero de Chris Jericho, además de Flair, también estarán Jake ‘The Snake’ Roberts, Scott Hall, DDP, Eric Bischoff, MVP, Chavo Guerrero Jr., Booker T y Vickie Guerrero, que son solo algunos de las personas con los que los fanáticos podrán interactuar. Ya no hay camarotes disponibles para este crucero.