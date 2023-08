Kurt Angle no se retracta sobre The Bloodline Saga

«Comenzando la tercera entrada [dice utilizando la jerga del baseball] […] ¿Qué haré cuando la Bloodline se desintegre? No lo sé, probablemente estaré celebrando mi 120 cumpleaños para entonces». Primero, Paul Heyman adelentaba que The Bloodline Saga solo está empezando. «La trama es genial, me encanta, pero creo que Heyman estaba hablando tonterías. Creo que están en la octava entrada y están desesperados. Ahora están inventándose cosas. Eso es lo que pienso. Conozco a Paul Heyman y sé que probablemente está volviéndose loco en este momento, pensando ‘¿Qué hacemos ahora?’». Después, Kurt Angle lo acusaba de mentir. Luego, The Wiseman contestó sin mucho interés y todo parecía acabar ahí.

► Kurt Angle no se retracta

Pero en un nuevo episodio de su pódcast, The Kurt Angle Show, Kurt Angle se reafirme: The Bloodline Saga no está comenzando.

«Ya sea verdad o no, al menos Paul Heyman tiene piel gruesa. No creo que estuviera hablando en serio. Creo que estaba bromeando en respuesta. Pero lo que dije sobre eso, independientemente de si tengo razón o no, en términos generales, la mayoría de las historias que crean, en realidad no saben el final completo de antemano. Simplemente continúan y continúan, añadiendo y quitando elementos, sin saber cuándo llegará el desenlace. La historia de Bloodline, en particular, ha sido increíble. No voy a negarlo. Pero creo que están en la octava entrada, y se preguntan: ¿qué diablos haremos a continuación? Estoy emocionado por ver qué sucede«.

Estamos en las mismas que el otro día cuando recogíamos sus comentarios anteriores, podemos verlo de distintas maneras, por ejemplo, dando la razón a Heyman apuntando que esta historia puede durar eternamente, o al menos durante muchos años -¿acaso no es lo que pasa con The Shield?- y por lo tanto sí están apenas iniciando pues solo llevan tres años. Es más, ¿cómo no va a ser este el caso cuando estamos hablando de familia? No es que Roman Reigns, Jey Uso, Jimmy Uso, Solo Sikoa vayan a estar siempre protagonizando SmackDown y los Premium Live Events entre ellos pero ¿por qué no de cuando en cuando volver a esta trama? Hasta incluso cuando se retiren todos ellos y se acuerden de lo que vivieron.

