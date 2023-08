Cuando Freddie Prinze Jr. animada a WWE a recuperarlo, no hace mucho nos acordábamos en SUPERLUCHAS de Cyber Sunday, un evento que tenía la particularidad de que todas las luchas contaban con una estipulación que era determinada por los votos de los fanáticos online. Nació en 2006 en sustitución de Taboo Tuesday, que contaba con la misma condición. Hoy recordamos la edición de 2004 de este, en la que el WWE Universe determinó que Chris Jericho expusiera el Campeonato Intercontinental ante Shelton Benjamin, que acabaría venciéndolo para ganar su primer título individual en la compañía. The Gold Standard se acuerda de aquella ocasión en Insight with Chris Van Vliet.

► Jericho vs. Benjamin en Taboo Tuesday

«Chris y yo hemos hablado de esto. Nuestro combate fue el único en el que no teníamos ni idea de lo que íbamos a hacer. Todos los otros combates tenían algún tipo de truco involucrado, ya sabes, cuenta de tres en cualquier lugar o lucha extrema o algo así. Así que todos tenían alguna idea de lo que iban a hacer. Pero nosotros, simplemente, no sabíamos y eso fue un desafío. Chris tenía 15 luchadores en el combate y se negaban a darle cualquier información. Él seguía tratando de tener una idea de hacia dónde se inclinaba la balanza, pero no le decían nada. En mi caso, no esperaba ni siquiera estar en el combate, así que ni siquiera pregunté nada. Pero Chris estaba tratando de obtener una idea. Él iba y hablaba con los demás luchadores, le preguntaba a Dave [Batista], por ejemplo: ‘Oye, ¿sabes qué pasa si hago esto y luego esto?’, y Dave le daba alguna pista, solo estoy usando a Dave como ejemplo. Pero Chris estaba tratando de averiguar si los demás luchadores sabían cómo responder a sus movimientos, y estaba tratando de dejar pistas para todos. Luego vino hacia mí y me dijo: ‘Oye, Shelton, ¿sabes cuándo hago esto?’. Y le dije: ‘Espera, Chris, déjame decirte esto, sé todos tus movimientos’. Él respondió: ‘Sabía que no tendría que preocuparme contigo’.

«Entonces él se fue. Me dijo que intentara averiguar algo con Jonathan Coachman. Y como mencionaste, cuando anunciaron al ganador, yo ni siquiera estaba prestando atención. Esperaba que dijeran el nombre de Batista. Si ves la grabación, mi reacción tiene un pequeño retraso porque pensé: ‘Espera, ¿me están nombrando a mí?’. Así que no sabía nada. Bajé al ring sin tener idea de lo que iba a pasar. No habíamos planeado nada. Como dije, le dije a Chris: ‘Conozco todos tus movimientos’, eso era todo lo que sabía. No recibí ninguna información adicional. El árbitro nunca me dijo nada. Así que cuando comenzamos el combate, en cuanto hicimos el primer agarre, él me preguntó: ‘¿Cuál es tu movimiento final?’. Le dije: ‘T-Bone’. Él simplemente se alejó y luego volvimos a agarrarnos, y a partir de ahí, simplemente escuché sus instrucciones. Él me estaba guiando y dirigiendo durante todo el combate. Cuando llegamos al final, me dijo: ‘Bien, detente en seco. Voy a saltar y te atraparé con tu movimiento final’. Aún no sabía cuál era mi movimiento final. Entonces él simplemente saltó y se giró así. Yo traté de ejecutar un T-Bone, uno, dos, tres. Escuché el tres y pensé: ‘Espera, ¿qué está pasando?’«.