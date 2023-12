Konnan: «Algunos top de AEW no miran por AEW»

Entre su trabajo como booker de Lucha Libre AAA Worldwide o como anfitrión de Keepin’ It 100, Konnan siempre anda metido en todo. También en AEW, desde la distancia, compartiendo su opinión sobre lo que va ocurriendo en la compañía, como cuando señaló que el problema de Claudio Castagnoli es su carisma, cuando pidió más tiempo para El Hijo del Vikingo o cuando apuntó que The Young Bucks no parecían motivados.

► Dardo de Konnan a «algunos» de AEW

Hoy lo traemos nuevamente a SÚPER LUCHAS haciéndonos eco de sus declaraciones en su podcast. En esta ocasión, lanza un dardo a «algunos» luchadores All Elite importantes que no estarían preocupados por los mejores intereses de la empresa. No menciona nombres, así que solo podemos especular, si es que queremos hacerlo, al final no deja de ser el punto de vista de K-Dawg. Pero siempre es interesante.

«Lo sé con certeza, esto venía acumulándose. Él recibe un salario bastante bueno, pero estaba muy frustrado porque hace muchas cosas, y Tony [Khan] es el tipo de persona que cambia de opinión en el último minuto… Solo escucha a los mejores, algunos de los cuales no tienen los mejores intereses de la empresa en el corazón«.

Konnan hace referencia a las recientes salidas de luchador QT Marshall y del vicepresidente de posproducción Kevin Sullivan.

Es interesante añadir a este apunte un reciente informe sobre que existe negatividad tras bastidores en AEW:

«Están ganando mucho dinero. Es interesante porque hoy he recibido muchas respuestas de gente de dentro de AEW y del entorno, y hay mucha negatividad ahora mismo. Y creo que algo de eso viene del show del sábado, donde obviamente hubo muy poco público. Es interesante porque hay mucha negatividad y al mismo tiempo la compañía está ganando más dinero que nunca en los últimos meses. Está siendo muy muy exitosa en ese sentido. En cuanto a recuperar la inversión, es otra historia. Y en cuanto al valor de la compañía, hay aspectos económicos que lucen muy bien, pero sigue habiendo esa sensación (…)».