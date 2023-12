Tyler Breeze pensaba que su lucha ante Jushin «Thunder» Liger era una broma

En el NXT de antaño, donde Triple H, literal, parecía fan de las luchas fichando a diestra y siniestra a lo mejor de la industria, hubo un fichaje de una noche que llamó la atención: Jushin Thunder Liger.

Así es, el legendario peso Jr. de Japón.

Fue en 2015: lo fichó para acudir a NXT TakeOver: Brooklyn, en el Barclays Center. Su rival no sería otro que el diamante en bruto de la marca de desarrollo: Tyler Breeze.

Parece chiste pero es anécdota: Breeze pensó al inicio que bromeaban con él.

► La supuesta broma terminó convirtiéndose en realidad

Breeze sería el invitado al episodio 633 del pódcast Two Man Power Trip of Wrestling, aquí compartiría la anécdota:

»Al principio pensé que era una broma porque no fue la gerencia la que me informó primero. Creo que en ese momento, ya había luchado básicamente con todos. Había estado en casi todos los TakeOver luchando contra todos.

»Así que en ese momento vi el panorama y pensé: ‘Bien, este tipo está con este, este tipo está haciendo eso, este tipo está haciendo aquello, así que realmente no hay nadie alrededor, supongo que no estaré en TakeOver’. Y recuerdo que incluso Hunter dijo: ‘Oye, estamos trabajando en algo para ti. Estarás en TakeOver; simplemente no te preocupes»’.

Breeze, quien recientemente fue entrenador invitado en el WWE Performance Center, continuó diciendo que fue Finn Bálor la persona que le mencionó por primera vez que se enfrentaría a Liger en TakeOver: Brooklyn. Breeze admitió que al principio estaba un poco perplejo hasta que el actual miembro del Judgment Day (quien fue entrenado por Liger), se comunicó con el ex Campeón Peso Jr. IWGP sobre la posible lucha en TakeOver, confirmó así que estaba hablando en serio. Breeze dijo que se enteró de los planes de su lucha con Liger un par de semanas después por parte de la gerencia.