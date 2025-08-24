Konnan analiza Triplemania y la alianza AAA-WWE

Konnan fue una pieza importante del reciente evento Triplemanía 33 –fue inducido al Salón de la Fama de Lucha Libre AAA– y también lo es de la nueva relación de la promotora de México con la WWE. Así, el veterano e ícono de la lucha libre profesional da un repaso a ambos elementos en un episodio reciente de su pódcast.

► En palabras de Konnan

La influencia de WWE en AAA

“En este momento, parece un estilo WWE con un giro de Triple A, pero cualquier cosa puede cambiar. Como dije en el discurso del Salón de la Fama, quiero ver cómo se verá dentro de un año o tres años. Muchas cosas pueden cambiar, ¿me entiendes?”

La producción de Triplemanía

“¿Quiénes fueron los agentes de los combates? Savio Vega, Chavito Guerrero, Lince Dorado… Chavo trabaja para WWE. Es interesante no tener que hacer todo ese trabajo uno mismo. Antes era brutal, agotador tener que producir cada combate. Ahora no tengo que preocuparme por eso.” “Durante el show, yo no estaba en el puesto de producción porque estaba en la transmisión. Jeremy producía todo el show y tenía un equipo que grababa todo. Siempre ha estado haciendo mil cosas, ayudando a escribir, producir y editar. Eso es lo que quieres: volverte indispensable.”

La recepción de Triplemanía

“Disfruté mucho Triplemania. Sé que hubo fans de Triple A, especialmente en México, que no les gustaron algunas cosas, pero también creo que algunos romantizan demasiado el viejo Triple A. Hubo muchos shows realmente malos en el pasado. Si WWE puede mantener el espíritu de Triple A —con lucha libre, minis, clowns, exoticos— pero sin que sea terrible, eso es positivo.”

Pimpinela Escarlata en WWE

“Pimpinela tuvo una gran recepción cuando salió con Otis. Al principio parecía que no la iban a usar, pero la gente lo aceptó porque crecieron viendo a los exóticos. Le dije que bailara y si alguien quería un beso, que lo diera, y el público respondió de inmediato. En México, los personajes exagerados funcionan, y la gente lo compra.”

Respondiendo a los haters en su inducción

“Durante Triplemanía me divertí mucho respondiendo a los haters en la audiencia. Fue como cuando Scott Hall decía algunas cosas; es un tributo, no hay que tomarlo demasiado en serio.”

¿Una nueva compañía de lucha?

“Se habló de que Dorian está formando una nueva empresa llamada Triple L. Eso es absolutamente falso. Desmintamos ese rumor.”