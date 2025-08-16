AAA TRIPLEMANIA XXXIII .— La edición 2025 de Triplemanía marca un nuevo comienzo para Lucha Libre AAA, ahora bajo la égida de WWE, que ha enviado a un bueno número de Superestrellas para este cartel. En la lucha estelar, Hijo del Vikingo defenderá el Megacampeonato AAA en una lucha de cuatro esquinas ante Dominik Mysterio, Dragon Lee y El Grande Americano. Pero esto es sólo el principio, pues las sorpresas están garantizadas, y el legado de Triplemanía está a punto de elevarse a nuevas alturas. La acción de AAA se emite desde la Arena Ciudad de México, en la Ciudad de México.
El cartel de AAA Triplemanía XXXIII es:
- MEGACAMPEONATO AAA: Hijo del Vikingo (c) vs. Dominik Mysterio vs. Dragon Lee vs. El Grande Americano.
- CAMPEONATO LATINOAMERICANO AAA: El Mesías (c) vs. Hijo de Dr. Wagner Jr..
- CAMPEONATO REINA DE REINAS: Lady Flammer (c) vs. Faby Apache vs. Natalya.
- CAMPEONATO DE PAREJAS AAA: Los Garza (Berto y Angel) (c) vs. Pagano y Psycho Clown.
- The Judgment Day (Finn Bálor, JD McDonagh y Raquel Rodríguez, con Roxanne Pérez).
- COPA BARDAHL
