AAA TRIPLEMANIA XXXIII .— La edición 2025 de Triplemanía marca un nuevo comienzo para Lucha Libre AAA, ahora bajo la égida de WWE, que ha enviado a un bueno número de Superestrellas para este cartel. En la lucha estelar, Hijo del Vikingo defenderá el Megacampeonato AAA en una lucha de cuatro esquinas ante Dominik Mysterio, Dragon Lee y El Grande Americano. Pero esto es sólo el principio, pues las sorpresas están garantizadas, y el legado de Triplemanía está a punto de elevarse a nuevas alturas. La acción de AAA se emite desde la Arena Ciudad de México, en la Ciudad de México.

El cartel de AAA Triplemanía XXXIII es:

