AAA TRIPLEMANIA XXXIII | Resultados en vivo | Hijo del Vikingo vs. Dominik Mysterio vs. Dragon Lee vs. Grande Americano

Cobertura y resultados AAA TRIPLEMANIA XXXIII | Hijo del Vikingo vs. Dominik Mysterio vs. Dragon Lee vs. Grande Americano

AAA TRIPLEMANIA XXXIII .— La edición 2025 de Triplemanía marca un nuevo comienzo para Lucha Libre AAA, ahora bajo la égida de WWE, que ha enviado a un bueno número de Superestrellas para este cartel. En la lucha estelar, Hijo del Vikingo defenderá el Megacampeonato AAA en una lucha de cuatro esquinas ante Dominik Mysterio, Dragon Lee y El Grande Americano. Pero esto es sólo el principio, pues las sorpresas están garantizadas, y el legado de Triplemanía está a punto de elevarse a nuevas alturas. La acción de AAA se emite desde la Arena Ciudad de México, en la Ciudad de México.

El cartel de AAA Triplemanía XXXIII es:

AAA Triplemanía XXXIII

 

