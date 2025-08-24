Will Ospreay y sus aliados se llevan la victoria, pero termina humillado

La enorme jaula que cubrió toda la zona aledaña al ring de Forbidden Door fue el escenario de una de las batallas más intensas de la noche, protagonizada por Will Ospreay, Kenny Omega, Hiroshi Tanahashi, Darby Allin y Kota Ibushi contra Jon Moxley, Claudio Castagnoli, los Young Bucks y Gabe Kidd. Desde su entrada, Ospreay recibió la ovación más grande del público, siendo tratado casi como un dios. La expectativa era alta, ya que se trata de la última lucha del británico antes de someterse a una delicada cirugía.

El combate estuvo lleno de acción y caos desde el inicio. Los Golden Lovers, Young Bucks y demás participantes realizaron maniobras suicidas, ataques combinados y spots impresionantes, incluyendo moonsaults desde la jaula, powerbombs sobre escaleras y vuelos espectaculares sobre mesas. La lucha tuvo momentos impactantes, como la sangrienta participación de Ospreay, la humillación de Matt Jackson comiéndose ositos de goma tras un ataque de Omega, y el uso de elementos como sillas, mesas y costales que aumentaron la intensidad del enfrentamiento.

El final llegó con un High Fly Flow de Hiroshi Tanahashi sobre Matt Jackson, lo que le dio la victoria al equipo de Ospreay. Sin embargo, la celebración fue efímera.

► Los Death Riders masacraron a Will Ospreay

Tras la lucha, los Death Riders atacaron brutalmente a Will Ospreay, quien había quedado solo en el ring, convirtiendo en humillación lo que había sido una actuación estelar y un triunfo colectivo.

La lucha dejó claro que, más allá de la victoria, la brutalidad y el espectáculo extremo continúan siendo sello de este tipo de enfrentamientos, y que incluso los héroes más aclamados pueden terminar siendo víctimas del mismo caos que ayudan a crear.