Konnan critica a AEW: “Nunca podrán superar a WWE”

Cuando habla Konnan, sube el pan. No hay más que ver su inducción al Salón de la Fama de AAA durante Triplemanía. O sus recientes palabras sobre WWE y AEW.
► En palabras de Konnan
La victoria de AEW Dynamite sobre NXT
“No deberían haber estado presumiendo de vencer a su territorio de desarrollo, todo el alarde que hicieron online. Todo el alarde de convertirse en el ‘book of the year’, publicando los premios de Dave Meltzer en su show, lo mejor del show. Eso… eso simplemente lo dejas atrás, ¿verdad?”
“Y luego, cuando llega el momento, puedes decir: ‘Bueno, tal vez no deberían haber hecho esto en aquel entonces. Por eso estamos haciendo esto ahora.’ Yo pensé que presumir de vencer a NXT, su show de desarrollo todos esos años, y tuitear sobre eso… pensé que eso era mezquino, ¿verdad? Y creo que la mayoría de nosotros estaríamos de acuerdo en que eso fue mezquino. ¿Estás de acuerdo con eso?”
¿De verdad AEW es competencia de WWE?
“Y en este punto, no creo que si alguna vez tuvieran la esperanza… no creo que AEW pudiera alguna vez estar por delante de WWE, porque con Nick Khan y Ari Emanuel y el equipo de WWE, nadie… no tienen ninguna oportunidad. Nadie los va a vencer jamás.
“Y no solo eso, incluso vuelve a lo que dijiste antes, que este tipo Anthony Bellin aparece en el juego de los Giants. Probablemente ni siquiera sabe que existe AEW. Piensa que todos luchan para WWE, ¿verdad? Y lo tienen tomando una foto con un cinturón de conmemoración de WWE Giants. Probablemente no sabe qué decir o hacer. ‘Oye, soy de AEW. ¿Qué?’».
