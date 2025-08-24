Konnan critica a AEW: “Nunca podrán superar a WWE”

Cuando habla Konnan, sube el pan. No hay más que ver su inducción al Salón de la Fama de AAA durante Triplemanía. O sus recientes palabras sobre WWE y AEW.

“No deberían haber estado presumiendo de vencer a su territorio de desarrollo, todo el alarde que hicieron online. Todo el alarde de convertirse en el ‘book of the year’, publicando los premios de Dave Meltzer en su show, lo mejor del show. Eso… eso simplemente lo dejas atrás, ¿verdad?”

“Y luego, cuando llega el momento, puedes decir: ‘Bueno, tal vez no deberían haber hecho esto en aquel entonces. Por eso estamos haciendo esto ahora.’ Yo pensé que presumir de vencer a NXT, su show de desarrollo todos esos años, y tuitear sobre eso… pensé que eso era mezquino, ¿verdad? Y creo que la mayoría de nosotros estaríamos de acuerdo en que eso fue mezquino. ¿Estás de acuerdo con eso?”