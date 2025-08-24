El legendario Vince McMahon, una de las figuras más importantes, si no la más importante en la historia de la lucha libre profesional moderna, se encuentra cumpliendo el día de hoy, 24 de agosto, 80 años de edad.

Pues bien, para celebrar el haber llegado a sus 80 años, quien fuera el mandamás y dueño total de WWE hasta hace unos días, decidió celebrar a lo grande su cumpleaños.

► Vince McMahon realizó gran fiesta con sus amigos por su cumpleaños 80

Según informó Mike Johnson de Pro Wrestling Insider, Vince McMahon realizó una gran fiesta anoche sábado 23 de agosto en el Gotham Hall de New York.

Los asistentes a la fiesta fueron grandes hombres de la industria de la lucha libre como: JBL, Bruce Prichard, Gerald Brisco, The Undertaker, Michelle McCool, Sgt. Slaughter, Kane, Sheamus, R-Truth y su hijo, Shane McMahon.

Está claro que la relación con su hija Stephanie McMahon, su yerno Triple H y su exesposa, Linda McMahon, no es la mejor. Jonathan Coachman reportó que Vince lleva más de dos años sin hablar con Stephanie y con Hunter.

Además, el pasado 22 de agosto, se vio a Vince McMahon saliendo de un lujoso restaurante de Nueva York, tras haber almorzado junto con Gerald Brisco, Bruce Prichard y JBL. Este es un video del momento:

https://twitter.com/SolosFatu/status/1959072615466754298