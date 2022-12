Kofi Kingston podría romper un récord en NXT Deadline

Kofi Kingston y Xavier Woods hicieron una aparición sorpresa en la edición de esta semana de NXT interrumpiendo el segmento de Pretty Deadly e inmediatamente los desafiaron a una lucha por el Campeonato de Parejas NXT en NXT Deadline. Este reto fue oficializado por WWE sin mayor demora.

► Kofi Kingston ha sido Campeón de Parejas por 14 ocasiones

Kofi Kingston es uno de los luchadores más veteranos y más carismáticos en el elenco actual de la WWE. Debutó en la compañía en enero de 2008 y tuvo cierto éxito a nivel individual, ganando el Campeonato de los Estados Unidos y el Campeonato Intercontinental, antes de unirse a Big E y Xavier Woods, para formar uno de los equipos más exitosos de la historia de la WWE, logrando el Campeonato de Parejas en once ocasiones.

Si contamos su historia previa a The New Day, Kofi Kingston ha tenido el Campeonato de Parejas por 14 ocasiones: once con The New Day, y las otras tres con CM Punk, Evan Bourne y R-Truth. Actualmente comparte récord con Edge y Booker T, pero si logran ganar este fin de semana en NXT Deadline será el primer luchador en lograr convertirse en 15 veces Campeón de Parejas.

Si bien el combate puede ser algo histórico para Kofi Kingston, su aparición en el reciente WWE NXT generó una situación de ganar-ganar, puesto que una victoria para los miembros de The New Day agregaría otro campeonato de parejas en su palmarés, y sería el único que les falta, mientras que para Pretty Deadly este desafío puede ser el más importante en sus carreras, considerando que se enfrentarán a un equipo ya establecido en la WWE.