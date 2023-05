Kofi Kingston: ¿El fin de sus arriesgadas hazañas en Royal Rumble?

Kofi Kingston, reconocido como una de las Superestrellas más destacadas de WWE, se ha ganado el cariño y la admiración de los fanáticos gracias a sus espectaculares maniobras para evitar ser eliminado en las luchas del Royal Rumble. Su increíble elasticidad y habilidad acrobática le permitieron durante años realizar asombrosos movimientos para evitar que sus pies tocaran el suelo.

De diversas formas, incluso caminando de manos, Kingston lograba regresar al ring y continuar en la contienda durante varios minutos. Sin embargo, en las ediciones del Royal Rumble en 2022 y 2023, el nombre de Kingston estuvo en boca de todos no por sus acrobacias, sino por sus inesperados fallos.

► Kofi Kingston, el rey de las salvadas del Royal Rumble que pierde su confianza

Durante dos años consecutivos, no logró salvarse de manera espectacular como solía hacerlo, defraudando las expectativas de sus seguidores. En el último Rumble, lamentablemente, sufrió un terrible golpe que le impidió regresar al cuadrilátero.

Recientemente, Kofi Kingston se tomó un momento para reflexionar sobre su situación en el Going Postl Podcast, donde compartió sus pensamientos y dudas acerca de volver a arriesgarse con los saltos en el Royal Rumble. Estas fueron las palabras del aclamado luchador:

“El año pasado, durante el Royal Rumble masculino, pensé: ‘¿Sabes qué? Hagamos este truco fácil’. Debería ser sencillo, ¿me entiendes? Saltaré hacia una silla. Esto será pan comido, sobre todo después de lo ocurrido el año anterior. No quería arriesgarme demasiado.

“Pensé que solo tenía que regresar al ring, pero cuando me arrojaron fuera, el impacto fue tan fuerte que no tuve tiempo de reajustarme. Intenté girar en el aire para corregir mi posición, pero esta vez no pude lograrlo. Luego, golpeé mi cabeza contra la mesa y lo sentí todo. Solo quería salir de allí, ya está, se acabó. Ha llegado a su fin.

“He estado en esta posición durante tanto tiempo que intento pensar en nuevas cosas por hacer, pero siempre parecen repeticiones de las anteriores o intentos de superarlas. Me pregunto si realmente vale la pena arriesgarse y no lograrlo. Tal vez ese sea el trato, tal vez sea lo que debo hacer ahora: intentarlo y fallar en los próximos 12 años…”

“Aunque, por otro lado, también hay una parte de mí que quiere decir: ‘¡Al diablo con todo! Voy a intentarlo nuevamente’. Por ahora, estoy pensando en simplemente hacerlo, si sale bien, excelente, y si no, qué más se puede hacer. No creo que el Royal Rumble 2023 haya sido la última vez que realicé una acrobacia sorprendente. Así es como son las cosas. Veremos qué sucede.”