Kofi Kingston se lastimó en Royal Rumble

Todos los fanáticos de WWE esperaban que Kofi Kingston realizara su mágica salvada de último momento en el Royal Rumble 2023, sin embargo, esto no ocurrió. Por segundo año consecutivo, Kingston falló en su intento por salvarse, aunque esta vez, no tanto por su culpa.

Kingston se arrojó hacia una silla de comentarista que estaba ubicada frente a la mesa de transmisión, puesta allí por Xavier Woods, pero se arrojó con mucha fuerza y la silla no resistió su peso y se cayó. Aunque técnicamente seguía en la lucha, pues solo uno de sus pies tocó el suelo, no pudo regresar a la contienda.

Bryan Álvarez dijo en la más reciente edición del Wrestling Observer Radio que Kingston se lastimó feamente, y el dolor le impidió regresar al encordado. A continuación, el video con el momento en que Kingston pierde el control de su cuerpo y se lastima:

fuck i think kofi caught the corner of the table, hopefully he’s alright 🙏 pic.twitter.com/Mb0lI5tLrA

— Let Them Wrestle (@LetThemWrestle) January 29, 2023