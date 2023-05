Fury a Jones: “No soy un peleador de jaulas, amigo”

Tyson Fury no está interesado en una pelea de artes marciales, por lo que si Jon Jones quiere enfrentarlo, tendrá que ser en un ring de boxeo. Esto se debe a que Fury es un boxeador y ha dedicado su carrera a perfeccionar sus habilidades en este deporte.

Si Jones quiere enfrentarlo, tendrá que adaptarse a las reglas del boxeo y demostrar que puede competir en este deporte. Sin embargo, esto no significa que Fury no esté dispuesto a enfrentar desafíos fuera del boxeo. Fury siempre está buscando nuevas formas de aumentar su presencia con su audiencia. Siempre está dispuesto a experimentar con nuevas estrategias y tácticas para lograr sus objetivos .

“Veo que Jon Jones ha hablado. Jon, hablas de mí en una jaula. No soy un peleador de jaulas, amigo. Soy boxeador, el mejor boxeador en realidad. Entonces, si quieres entrar a un ring de boxeo para pelear conmigo, sé mi invitado, házmelo saber. No tienes que llamar a nadie más, no a Dana, a nadie. Llámame. Porque es una pelea de boxeo y yo soy el jefe en este juego.

“Eres un gran peleador, Jon, pero definitivamente no eres un boxeador, eso es seguro”.

Las palabras de Fury llegan un día después de que Jones se involucró en un intercambio entre Fury y el comentarista de UFC Joe Rogan, quien recientemente dijo que Fury no “tendría ninguna oportunidad en el infierno” si estuviera encerrado en una habitación con Jones. Eso obtuvo una respuesta de Fury a Rogan, que es cuando Jones saltó a Twitter para lanzar una especie de desafío, que terminó con él diciéndole a Fury que llamara al presidente de UFC, Dana White, para hacer la pelea.