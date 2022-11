Kevin Owens, McIntyre y The Brawling Brutes invadieron RAW

Preparándose para lo que será la auténtica guerra en Survivor Series, Kevin Owens, Drew McIntyre, Sheamus, Butch y Ridge Holland llegaron a RAW para mandar un mensaje a Roman Reigns y The Bloodline, pues en WarGames chocarán sin piedad.

Fue así, que el equipo mostró su poderío y sus ganas de terminar con sus rivales quedaron demostradas en el cuadrilátero, dejando en claro que el Campeón y sus aliados no tendrán una noche nada sencilla.

Sin embargo, en ese momento llegaron los integrantes de The Judgment Day, quienes criticaron a los recién llegados por estar en su territorio. Pero tras el intercambio de palabras se pactó un duelo de facciones.

► The Brawling Brutes vs. The Judgment Day

Fue así, que ambos equipos sacaron sus mejores armas para enfocarse en poderosos castigos e intentar de diezmar a sus rivales.

Sheamus, Butch y Ridge Holland, pusieron en predicamento a Finn Bálor, Dominik Mysterio y Damian Priest en verdadero predicamento, pero como era claro, los oscuros no iban a dejar que las cosas se fueran hacia ese lado de la balanza de forma sencilla.

Dominik intentó escapar del enfrentamiento directo de Sheamus, pero mientras corría hacia el escenario, apareció The OC para hacerlo regresar al ring. Haciendo que el combate siguiera su curso.

Finalmente, Sheamus terminó aplicando una «brogue kick» a Dominik para llevarse el combate. Aunque al Final, The Judgment Day atacó a los integrantes de The Brawling Brutes, pero The OC emparejó las cosas; al final, Kevin Owens aplicó un Stunner a Bálor para limpiar el ring.