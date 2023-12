Kevin Owens analiza el regreso de CM Punk a WWE

CM Punk ha dado de qué hablar después de su retorno en Survivor Series 2023, regresando a la que fue su casa hasta hace nueve años. «The Best in the World» habría firmado un contrato multianual, y las reacciones no se hicieron esperar, ya sea de buenas o de malas, hoy sigue siendo el tema de conversación de la industria luchística.

► Kevin Owens solo quiere divertirse

Tanto los fanáticos como los luchadores profesionales todavía están tratando de procesar el regreso de CM Punk a la WWE después de varios años. Durante una conversación reciente con James Williams, Kevin Owens habló sobre el regreso de CM Punk, limitándose simplemente a señalas que quería divertirse en el trabajo, agregando que si Punk tiene la misma mentalidad, entonces todo estará bien para él.

“Sólo quiero divertirme en el trabajo. Entonces, si tiene esa mentalidad, genial”.

Aún no se sabe cuál será la primera rivalidad que tendrá CM Punk en su regreso a la WWE, pero se anticipa que Seth Rollins está encaminado para enfrentarlo en algún momento, más aún que fue uno de los que reaccionó de manera negativa a su regreso. En todo caso, está por ver qué planes tiene WWE para The Second City Savior.

El episodio de esta semana de Monday Night RAW tuvo los regresos de CM Punk y Randy Orton en la programación semanal por primera vez en mucho tiempo, y ambos realizaron una promo que recibió respuestas variadas por parte del Universo WWE. En cuanto a Kevin Owens, este fue suspendido de SmackDown por incumplir una de las reglas impuestas por el Gerente General Nick Aldis.