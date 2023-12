Chris Jericho da una actualización sobre Paul Wight

Paul Wight volvió a luchar en AEW durante el combate Like A Dragon Street Fight en el Dynamite del 15 de noviembre. Pero desde entonces está ausente. Entonces, Powerhouse Hobbs lo eliminó, por así decirlo, cuando lo lanzó sobre un auto y no se supo nada más de él, aunque su equipo salió victorioso. Recientemente, en Talk is Jericho, su compañero Chris Jericho daba una actualización de su situación.

► Actualización sobre Paul Wight

«Queríamos enfocarnos en lo positivo de Show, lo llamo Show, ya sabes a quién me refiero, Paul Wight. Paul se lastimó la rodilla y tiene algunos problemas por los cuales creo que tiene que hacerse una limpieza en este momento. La idea era involucrarlo, mostrar algunas de sus fortalezas. Originalmente, solo quería estar en el backstage, pero le dije, ‘la gente en la arena querrá verte’.

«Salió, golpeó a algunos tipos, hizo algunos grandes golpes de Paul Wight e hizo un chokeslam a Fletcher a través de una mesa en el suelo, lo cual fue enorme. Él y Hobbs se fueron a la parte de atrás y Hobbs terminó lanzándolo sobre el techo de un auto, lo cual es una locura, la caída que tomó. También seguimos construyendo a Hobbs como un gigante asesino. Eso funcionó muy bien, creo que hicimos un gran trabajo con la presentación de Show allí«.

Todavía no se sabe nada acerca de cuando Paul Wight podría volver a la acción luchística. Antes de la lucha mencionada, había disputado una contra The Wingmen que no fue televisada durante el episodio de Collision del 4 de noviembre. De momento, y probablemente el número no aumentará, en 2023 tuvo dos combates después de haber estado alejado de las cuerdas desde marzo de 2022.