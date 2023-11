Durante el episodio de AEW Dynamite de esta semana, Paul Wight volvió a la acción luchística dentro del combate de reglas extremas Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name. Lamentablemente, a pesar de que su equipo salió victorioso, él fue puesto en fuera de juego por Powerhouse Hobbs, cuando este lo lanzó sobre el capó de un auto. No se sabe cuando el gigante volverá pero The Monstar sigue dando pasos adelante en su crecimiendo como bestia.

► Hobbs, intenso como Lesnar y Goldberg

Una bestia a la que todavía le queda mucho camino -quizá nunca lo consiga, pues hablamos de la absoluta élite (no es un juego de palabras)- para poder compararse con Brock Lesnar o Goldberg. No obstante, el mismo exBig Show considera que su intensidad sí puede lidiar con la de ellos, a quienes conoce a la perfección después de tantas batallas en WWE. Hablando recientemente en TMZ, Wight apuntaba esto sobre Hobbs:

«Esto probablemente suene muy arrogante. No creo que haya habido muchas personas como yo. Pero creo que veo el mismo fuego, intensidad y capacidad para conectar con la audiencia. Hobbs es un individuo muy poderoso, explosivo e intenso. Ha habido muchos tipos así que he visto en nuestro negocio, desde Goldberg, que tenía esa intensidad, hasta Brock Lesnar, que también la tenía. Luego tienes a un tipo como Hobbs, que tiene muchas de las mismas características de alguien que no te rodeará, sino que irá a través de ti. Así que para mí, habiendo estado en el negocio tanto tiempo como he estado, puedo entender eso y apreciarlo, y quieres desarrollarlo y hacer que crezca.»

En estos momentos, tanto The Beast Incarnate como The Phenom están alejados de la acción luchística. Eso sí, antes de que aparezcan para ellos nuevas citas. En el caso de Brock Lesnar, en WWE, y en el de Goldberg, cuyo contrato con la empresa terminó y no ha firmado uno nuevo, en algún sitio fuera de la misma. Mientras, Don Callis avisó en Rampage que lo que hizo Powerhouse Hobbs con Paul Wight en Dynamite es lo que pretende toda la Don Callis Family con quienes se interpongan en su camino.