Powerhouse Hobbs no se dio a conocer al gran público de la lucha libre profesional hasta su unión a AEW en 2020. Ello es debido a que previamente, desde que comenzara su carrera en 2009, había trabajado únicamente en la escena independiente; en una ocasión tuvo una prueba en forma de lucha no televisada en WWE SmackDown.

En estos 14 años, el luchador All Elite utilizó varios nombres. De hecho, en sus inicios en su actual empresa se llamaba Will Hobbs. También fue Will Rood o Will.I.IS, el cual parece una referencia al cantante will.i.am, integrante de la banda Black Eyed Peas. Ahora, ¿cómo nació su nombre actual? Él mismo lo revela en Chill with ICE.

► El origen de Powerhouse Hobbs

«El nombre Powerhouse provino de nuestro dueño y CEO, Tony Khan. Es un gran fanático de ‘Hacksaw’ Butch Reed, y me miró y dijo: ‘Powerhouse’, y yo respondí: ‘Me gusta’.

«Se quedó así, así que cuando estoy caminando por el aeropuerto o por ahí y escucho ‘Hobbs’ o ‘Powerhouse’.»

Butch Reed, quien fuera conocido como «The Natural» durante su carrera de lucha libre profesional, tuvo un breve paso por WWE y NWA, siendo uno de sus etapas más relevantes la asociación con Ron Simmons para formar Doom, quienes fueron eventualmente manejados por el miembro del Salón de la Fama WWE Teddy Long, consiguiendo el Campeonato Mundial de Parejas WCW.

Una de las luchas más famosas de Butch Reed fue la que sostuvo el 7 de abril de 1982 en Miami Beach contra Ric Flair cuando ambos estaban en NWA. Esta fue calificada con cinco estrellas por Dave Meltzer, quien indicó que hasta ese momento era la mejor lucha que había visto en su vida. Falleció Butch Reed a los 66 años de edad.