Cuando lo vemos en AEW, Powerhouse Hobbs es una bestia que arrasa con todo lo que le ponen delante, o al menos lo intenta. Se encuentra en un buen momento, además, como integrante de la Don Callis Family. Sin olvidar que recientemente dio una paliza a Chris Jericho hasta vencerlo como pocos han hecho nunca con The Ocho.

Por otro lado, cuando está fuera de la lucha libre profesional, William Hobson, que así se llama en realidad, es un ser humano y tiene sentimientos, también su propia familia, y quiere que sus hijos sepan que está bien llorar. Siempre es importante recordar esto, aunque afortunadamente cada vez es menos necesario.

«Crecí en un hogar donde me decían que los chicos y hombres no debían llorar, y buscar ayuda externa significaba que estás loco. He tenido traumas en mi vida, me dispararon, perdí a mi hermano, perdí a mi madre hace aproximadamente un año y también a mis abuelos. Entonces, personalmente, busco ayuda externa. Porque si mantengo las cosas reprimidas, voy a explotar y soy un hombre de 1.83 metros y 122 kilogramos. Y lloro.

«Tengo dos hombres a los que estoy criando y les hago saber que está bien llorar. Sí, para mí, necesito a alguien externo para darme orientación, para que me diga que está bien, que valgo algo. Y, sabes, si puedo hablar sobre mis experiencias personales para ayudar a una sola persona, este tipo grande y musculoso, este atleta, llora. Bueno, está bien que yo llore. Así que para cualquiera que vea esto, las cosas mejoran. Puedo dar fe de eso, simplemente sigue adelante.»

Powerhouse Hobbs discusses mental health & not keeping your emotions bottled up:

“I’m a 6 foot 2 & 275 pound man & I do cry. I have 2 boys that I’m raising & I do let them know it’s ok to cry” pic.twitter.com/jvnSKTdX7k

— Dark Puroresu Flowsion (@PuroresuFlow) November 10, 2023