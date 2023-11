Bianca Belair y Charlotte Flair deberían unirse contra Asuka, Bayley, Dakota Kai, IYO SKY y Kairi Sane, buscando además a tres amigas para enfrentarlas. Es más, a falta de conocer qué estarán haciendo cada una, es de suponer que de esta historia saldrá un combate dentro de WarGames en Survivor Series 2023. Por otro lado, puede que The Queen deba cuidar sus espaldas de The EST of WWE porque esta quiere tener una rivalidad con ella, como expone en Casual Conversations.

► Bianca Belair, a por Charlotte Flair

«Nunca hemos tenido una verdadera rivalidad individual. Para mí, eso está en la cima de mi lista. Por supuesto, ya sabes, en este momento, es IYO SKY, recuperar mi título de las manos de IYO SKY. Ella es la campeona ahora, voy por ella.

«Pero a largo plazo, porque para mí, cuando ingresé por primera vez a la WWE, Charlotte fue una de las primeras personas a las que admiré. Ric Flair es su papá, pero ella ingresó a la WWE sin experiencia en lucha libre; fue una atleta universitaria, así que me vi a mí misma en ella.»

«Y recuerdo estar en NXT, pensando: ‘Si alguna vez estoy donde está Charlotte, quiero tener un combate con ella’. Creo que Belair versus Flair, eso sería un gran combate, así que espero que algún día suceda. Espero con ansias el día en que suceda porque es una persona de la que me han mantenido alejada en su mayor parte.»

Las dos luchadoras han compartido las cuerdas en 26 ocasiones, con más o menos historia entre ellas, pero una rivalidad la una contra la otra, sin nadie más involucrado, nunca ha ocurrido. Es verdad que cualquiera pensaría que en ese caso la ruda sería Charlotte pues es la que ha ocupado ese rol más tiempo, sin embargo, sería verdaderamente interesante que Bianca diera ese paso en el main roster, pues su cara más malvada solo la mostró en NXT.