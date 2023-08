Kevin Nash se ofreció a WWE y no recibió respuesta

Kevin Nash pudo habe sido el anfitrión de SummerSlam 2023, pero WWE nunca contestó a su ofrecimiento. El miembro del Salón de la Fama lo revela en el episodio más reciente de su pódcast, Kliq This. No cabe duda de que hubiera sido fantástico ver al Big Sexy en el Premium Live Event y no está claro por qué en la compañía no le dieron respuesta. Aunque no estuvieran interesados, ¿qué menos que responder a uno de sus más grandes luchadores?

► Kevin Nash se ofreció a WWE

«Pedí estar involucrado. Pedí ser el maestro de ceremonias de SummerSlam. Pregunté. Oídos sordos, amigo«. Nash también tenía algunas ideas para ese rol: «Solo siendo encantador. En la apertura. Esperaba algo en la pasarela. ‘Bienvenidos a Detroit’. Hubiera sido genial con un equipo de cámaras fuera del Ford Field, conversando con los aficionados de Detroit y los seguidores de todo el mundo que vinieron». ¿Que no recibiera contestación puede ser porque no diera a la compañía suficiente tiempo?

«No lo sé. No sé cuánto más tiempo puedo dedicarles. Les di un par de meses. Creo que probablemente piensan que simplemente habría dicho ‘no’. Pero en realidad lo habría hecho porque estaba allí».

Puede que en otro momento. Kevin Nash ha vuelto eventualmente a WWE a lo largo de los años y seguramente lo hará en algún momento futuro. Ya sea como anfitrión de un Evento Premium o en otro papel. Todo menos luchar, pues eso ha quedado atrás. No olvidemos que recientemente él mismo contaba los problemas de salud por los que ha estado pasando. De la misma manera, también dijo que extraña a Shawn Michaels. ¿Y si vuelve en NXT?