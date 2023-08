Después de someter su cuerpo durante muchos años a la lucha libre profesional, Kevin Nash está teniendo considerables problemas de salud. Hasta el punto de no poder limpiarse después de realizar sus necesidades más básicas. Últimamente, hemos estado hablando también de la cirugía de columna de Vince McMahon, probablemente lesionada después de dedicar tantos años al ejercicio físico. Al final, el tiempo pasa para todos y la vida de un luchador está llena de peligros.

► Kevin Nash, mejorando

Nunca es agradable informar de cómo nuestros héroes, los guerreros que nos entretenían, a quienes adorábamos, lo están pasando mal como consecuencia. Pero lo cierto es que tenemos novedades sobre el estado de salud del Big Sexy, aunque en este caso no son tan negativas. Durante un reciente episodio de su podcast, Kliq This, le preguntaron al WWE Hall of Famer acerca de su terapia con células madre y este dio a conocer que está mejorando. Y en SUPERLUCHAS nos alegramos mucho.

«Así que en mayo volví para mi tercer tratamiento de células madre, y te puedo decir que A) si tienes un millón de seguidores en redes sociales, no pagas ni un centavo, así que lo de ‘ultra caro’ no es caro en absoluto.

«Diría que en tres meses, he mejorado entre un 30 y un 40 por ciento en mis hombros. Sin ser gráfico ni nada, llegué al punto en el que no podía limpiarme el trasero por la mañana porque mi hombro estaba tan mal. No podía moverlo hacia atrás, solo hacia adelante.

«Hice que mi esposa comprara 15 toallas de color azul marino o negro… dejémoslo ahí».

Kevin Nash se resistió a la idea de comprar un bidé, porque no quiere reorganizar su baño: «Fui a buscar las costosas células madre para poder limpiarme el trasero«.