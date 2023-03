Kevin Nash resalta cuán bondadoso era Scott Hall

“Sí, Dark Side Of The Ring, quieren hacer algo y quieren involucrarme y quieren involucrar a Sean Waltman, Cody [Rhodes] estará involucrado. Lo que queremos hacer es decirle a la gente quién era realmente Scott [Hall] […]“. Kevin Nash contaba recientemente que Dark Side of the Ring quiere dedicar un episodio de su serie documental sobre controversias de la lucha libre profesional a Scott Hall. Dejemos eso a un lado porque no tenemos más novedades y continuemos con quién era realmente el ‘Bad Guy’.

> La bondad de Scott Hall

Porque, en el mismo episodio de su podcast, Kliq This, el ‘Big Daddy Cool’ lo explica él mismo contando varias historias de su amigo fallecido hace un año.

“Recuerdo cuando teníamos un episodio de Nitro y básicamente le dijeron a Scott que saliera y venciera a Jericho. Y Scott dijo: ‘Está bien’. Y luego Scott salió e hizo de jobber para Jericho. Y conozco a Chris, ¿sabes? Quiero decir, sé que Chris recuerda eso. Pero mira, mucha gente está tan atrapada en el proceso. El proceso era una segunda naturaleza para Scott. Entonces, mientras todos los demás están pensando cuál es el primer lugar, Scott está viendo a Jericho inclinado hacia la multitud, y la multitud simplemente se acerca y lo agarra como si fuera el cantante principal de INXS, [Michael] Hutchinson, ¿sabes?

“Y Scott ve eso, y dice: ‘No, hombre. Le daré a la gente de mi*rda lo que quiere. Si la gente del equipo creativo no puede verlo, tal vez solo necesiten mirar a través de mi lente’. Y él lo haría, ya sabes, lo haría. Dejaría que la gente lo viera a través de los ojos de Scott.

“Sabes, la mayoría de las personas que trabajaron con Scott -como sabes, está la historia de sushi y sabes, la de ‘un poco de luz’. Pero cuando se llegó a eso, era solo…- él tenía un corazón de oro. Nunca vi a ese tipo pasar por un tipo sin hogar o alguien necesitado y no darles dinero, nunca. Simplemente no sucedió”.

¿Qué te parecen las palabras de Kevin Nash?