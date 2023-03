DDP considera el crecimiento de Jade Cargill en AEW

El camino hasta ahora de Jade Cargill en AEW ha sido sin duda sorprendente, entre otros muchos adjetivos positivos. Sin experiencia previa en la lucha libre profesional llegó a la división femenil de la compañía para asentarse en lo más alto. Y reina como Campeona TBS desde hace 441 días. Su crecimiento ha sido tan exitoso como rápido. E imparable. Tampoco ha perdido ningún mano a mano. De ahí que muchos la hayan comparado con Goldberg. Eso no tiene sentido realmente pero sabemos de quién estamos hablando.

> DDP valora a Jade Cargill

Y así como nosotros hemos estado viendo su evolución también lo ha hecho Diamond Dallas Page, que además ha tenido la oportunidad de trabajar en All Elite Wrestling. Y justamente de la luchadora estuvo hablando recientemente con Bill Apter en Sportskeeda Wrestling. No tiene nada más que buenas plabras tanto de su pasado hasta en los encordados como de su presente; considera que en la actualida está empezando a hacerse un nombre por sí misma. Recordemos que empezó su carrera en 2020.

“Realmente me encanta lo que ha estado haciendo Jade, pero Jade estaba verde en 2022. Está empezando a ser realmente independiente. Puse a Jade donde estaban los Road Warriors en los años 80. Como una Road Warriors femenina. Ella viene y hace DDPY de vez en cuando, y hombre, me alegro de haber vuelto a ponerme las esposas. … ¡Me alegro de haber vuelto al gimnasio en cuanto a poder parecer que estoy levantando pesas, porque junto a ella, en las fotos que tengo, me veo flaco!“.

¿Qué opinas de Jade Cargill?