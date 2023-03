Thiago Santos y su felicidad por debut en PFL 1

Thiago Santos tiene que demostrar su valía de inmediato en su debut en la PFL, y no lo haría de otra manera.

Santos (22-11) se enfrentará al campeón semipesado de la PFL 2022, Rob Wilkinson (17-2 MMA), en su debut promocional el 1 de abril en el evento co-principal de la PFL 2023 1 en Las Vegas. El ex retador al título de UFC sabe que potencialmente podría volver a pelear con Wilkinson si ambos avanzan a la postemporada, pero está feliz de probarse a sí mismo temprano.

“En mi opinión, no podría ser mejor”, dijo Santos a MMA Junkie Radio. “Estoy muy contento de pelear con él. Es el último campeón, es un rival duro, y es la mejor manera de hacer mi debut. Creo que es la mejor manera de pelear ahora, porque a veces puede pasar algo. Si piensas: ‘Vamos a enfrentarnos en la final’, puede que algo no salga así, por lo que no sucedería. Pero podemos luchar ahora y tal vez luchar en la final. ¿Quién sabe? Así que creo que es una buena pelea, una gran pelea, van a ser fuegos artificiales. Estoy muy emocionado por ello“.

Tras agotar su contrato con la UFC, Santos firmó con la PFL el pasado septiembre. El luchador de 39 años dijo que no negoció con ninguna otra promoción y que estaba pensando en un futuro traslado a la PFL mientras estaba con la UFC.

“En este momento de mi carrera, me gustaría probar algo nuevo, algo diferente“, dijo Santos. “No tengo mucho tiempo. No tengo muchos años más, así que decidí probar cosas diferentes. Estoy feliz en la PFL. Estoy muy emocionado por el 1 de abril mi debut, y estoy feliz con mi decisión “.