‘Glass Onion: Un misterio de Knives Out’ fue una de las películas más esperadas de Netflix en 2022 y Batista una de sus estrellas. Ya no sorprende a nadie porque el ex luchador de la WWE ha construido una exitosa carrera en Hollywood que lo ha llevado a formar parte de algunas de las producciones más grandes de las últimas décadas, como el remake de ‘Dune’ o todas las que hizo en Marvel Studios. Pero «El Animal» no deja de acaparar elogios por su trabajo en esta reciente. No hace mucho, el director y guionista, Rian Johnson, decía:

«Cuando estaba escribiendo [su personaje, un streamer de los derechos de los hombres llamado Duke Cody], me imaginaba a un tipo flacucho que estaba tratando de compensar en exceso. Cuando se mencionó a Bautista, la idea me enamoró instantáneamente. He sido un gran admirador de sus dotes dramáticas como actor«. Estoy absolutamente 100 por ciento de acuerdo. Y creo que alguien como [Paul Thomas Anderson] le dará un papel real y se verá como un genio. Como persona, Bautista es genuina e inmediatamente vulnerable cuando lo conoces, y eso es lo que me emocionaba. Se trata de alguien que tiene las características físicas de alguien que lo interpretaría a lo grande, pero en realidad aporta sensibilidad al papel».

pic.twitter.com/zAN2q0YCHc — Glass Onion: A Knives Out Mystery (@KnivesOut) November 29, 2022

► Kevin Nash alaba a Batista

Ahora quien lo alaba es Kevin Nash. Como expresa en Kliq This, al WWE Hall of Famer le encantó la actuación de Batista en ‘Glass Onion‘.

«Batista me pareció muy bueno. Creo que Batista hace un muy buen trabajo con lo que elige en cuanto a los roles. Él está en su oficio, está en su habilidad. La cosa es que yo no podía ver a nadie interpretando esa parte mejor que él. Al principio, cuando está en el garaje con sus autos, le dio su propia vibra. Vale la pena verlo, es simplemente transparente. Permítanme decirlo de esta manera, no fue demasiado misterio para mí».

¿Os gustó Batista en ‘Glass Onion: Un misterio de Knives Out’?