En la programación de All Elite Wrestling no falta la sangre. No solo en los eventos de pay-per-view sino también en los episodios semanales de Dynamite y Rampage. Incluso ya hemos visto que el videojuego Fight Forever también será bastante sangriento. Ahora, depende del luchador o la luchadora. Si miras a Jon Moxley o Britt Baker… Pero en cambio si miras a Tony Nese o Anna Jay… Cada uno tiene su estilo y su público. Lo mismo ocurre con las compañías. Si comparas AEW con WWE… Pero si la comparas con CZW…

► ¿Hay demasiada sangre en All Elite Wrestling?

Pero poniendo el foco sobre la organización Khan, Tony Schiavone cree que hay demasiada sangre. En un reciente episodio de su podcast, el comentarista y entrevistador recuerda que cuando era un joven fanático de la lucha libre le encantaba -por ejemplo, cuando de niño vivía en Virginia y acudía a shows que involucraban este elemento- pero que ahora esa ya no es su taza de té.

«He visto suficiente ahora (ahora estoy en el otro lado de la cámara) hasta donde creo que a veces es demasiado«.

Reprende también a los luchadores que usan demasiada sangre en sus combates porque no saben cómo trabajar con ella:

«Mira, niños, los llamaré niños porque no tienen la experiencia de cortarse como deberían, y a veces es demasiada sangre porque no saben cómo hacerlo«.

La verdad es que la sangre en la lucha libre no es para todo el mundo. Como ocurre con todo. Y está perfectamente bien que haya luchadores dentro de un mismo programa que la usen y otros que no, para ofrecer al público cosas distintar y poder hacer disfrutar a todos.

¿Estáis de acuerdo con Tony Schiavone?