Batista está desarrollando una tremenda carrera como actor después de haber conquistado la lucha libre profesional, como hicieran antes The Rock o John Cena. ¿Podría decirse que «El Animal» es el mejor de la historia en haber pasado de los encordados a las películas? Cada uno tendrá su opinión en este sentido, pero Rian Johnson tiene claro que sí. El cineasta acaba de estrenar con el ex luchador ‘Glass Onion’ en Netflix. También lo conocemos por ‘Star Wars: The Last Jedi’. Aunque este reciente estreno fue el primero que hizo con Dave Bautista.

Bad people. Beautiful places. Brilliant detective. Glass Onion: A Knives Out Mystery is in theaters for one week only starting November 23 and on Netflix December 23. pic.twitter.com/7k4WMCnfqA — Netflix (@netflix) October 27, 2022

► Rian Johnson alaba a Batista

Y de ahí que fuera el que más le sorprendió, como el director y guionista señala en The Atlantic:

«Cuando estaba escribiendo [su personaje, un streamer de los derechos de los hombres llamado Duke Cody], me imaginaba a un tipo flacucho que estaba tratando de compensar en exceso. Cuando se mencionó a Bautista, la idea me enamoró instantáneamente. He sido un gran admirador de sus dotes dramáticas como actor«.

Johnson comenta después que Batista es el mejor en haber pasado de luchar a actuar:

«Estoy absolutamente 100 por ciento de acuerdo. Y creo que alguien como [Paul Thomas Anderson] le dará un papel real y se verá como un genio. Como persona, Bautista es genuina e inmediatamente vulnerable cuando lo conoces, y eso es lo que me emocionaba. Se trata de alguien que tiene las características físicas de alguien que lo interpretaría a lo grande, pero en realidad aporta sensibilidad al papel».

Es interesante apuntar que Batista le regaló a Rian Johnson un cinturón de Campeón WWE después del rodaje de ‘Glass Onion’:

¿Estáis de acuerdo con Rian Johnson sobre Batista?