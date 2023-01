Una buena manera de conocer el talento de un luchador es verlo trabajando como técnico y como rudo. Hay quienes solo funcionan como una de las dos pero Swerve Strickland sabe hacerlo de ambas, como ha demostrado durante toda su carrera, y más recientemente en All Elite Wrestling. Actualmente, lo hace como villano, desde hace unos cuantos meses, y le está yendo de maravilla. Y acaba de unirse a la facción ruda Mogul Affiliates. ¿Cómo lo está viviendo? El veterano lo cuenta en una reciente entrevista con The Root.

After his win in the main event of #AEWRampage: #NewYearsSmash, @swerveconfident said he has some unfinished business to settle THIS WEDNESDAY, in his hometown Seattle on #AEWDynamite, with someone from his past: @ARealFoxx!

Tune in to @TBSNetwork LIVE at 8pm ET/7pm CT pic.twitter.com/LJA4C0POVj

— All Elite Wrestling (@AEW) January 1, 2023