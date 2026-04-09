Kenny Omega y MJF explotan rumbo a AEW Dynasty

La rivalidad entre Kenny Omega y MJF vivió uno de sus capítulos más intensos en AEW Dynamite, donde ambos encendieron el camino rumbo a su esperado choque por el Campeonato Mundial en Dynasty 2026.

Omega tomó el micrófono para recordar sus inicios en la lucha libre, hablando de sus años en el circuito independiente y del peso que ha significado ser una de las caras principales de AEW. El canadiense también hizo referencia a su estado físico, mencionando la diverticulitis que lo ha afectado recientemente.

► Kenny Omega defiende su legado rumbo a AEW Dynasty

Omega aseguró que durante mucho tiempo pensó que el legado de la empresa recaía sobre sus hombros, pero ahora entiende que pertenece a los aficionados. Con esa mentalidad, dejó claro que en Dynasty buscará recuperar el Campeonato Mundial y demostrar que aún puede ser el mejor dentro del ring.

Además, lanzó un mensaje directo a su rival: reconoció la habilidad de MJF con el micrófono, pero aseguró que jamás podrá igualar su capacidad de contar historias dentro del cuadrilátero, especialmente con la experiencia adquirida en Japón.

► MJF responde y pone en duda el futuro de Omega

La respuesta del campeón no se hizo esperar. MJF interrumpió el segmento y, fiel a su estilo, desestimó las palabras de Omega, asegurando que esta podría ser su última oportunidad por el título mundial.

El monarca afirmó que Omega ya no está en su mejor momento y que el tiempo juega en su contra. “El reloj está corriendo”, dejó claro, elevando aún más la tensión de cara al evento.

► El ataque que encendió aún más la rivalidad

En un intento por mostrar respeto antes del combate, Omega extendió la mano para sellar el enfrentamiento. Sin embargo, MJF rechazó el gesto e intentó atacarlo, lo que terminó saliendo mal para el campeón.

Omega anticipó el movimiento y respondió con una rodilla directa, tomando el control del momento. Posteriormente, tomó el anillo de diamante de Dynamite —símbolo característico de MJF— y lo dejó caer sobre su rival, enviando un mensaje contundente.

Con este enfrentamiento, la lucha por el Campeonato Mundial en Dynasty se perfila como uno de los combates más llamativos del evento.