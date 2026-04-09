CMLL llega a Fox Sports con eventos en VIVO

El CMLL dio un paso importante en su expansión mediática al confirmar que sus funciones serán transmitidas completamente en vivo a través de Fox Sports, llevando la acción de la Arena México a una nueva audiencia.

El anuncio se realizó mediante redes sociales y durante el programa CMLL Informa, donde se reveló esta alianza con la cadena deportiva, que ya cuenta en su programación con contenidos de AEW, incluyendo Dynamite y Collision.

► CMLL transmitirá en vivo sus funciones en Fox Sports

El primer evento bajo este acuerdo será el Viernes Espectacular del próximo 24 de abril, el cual se emitirá por Fox Sports 2. A partir de esa fecha, todas las funciones de viernes serán transmitidas en tiempo real.

Este movimiento representa un cambio significativo, ya que permitirá a los aficionados seguir las luchas conforme suceden, algo que hasta ahora no era habitual en la televisión tradicional para la empresa mexicana.

► Qué pasará con los comentaristas y eventos especiales del CMLL

Uno de los aspectos que aún no se han definido es el equipo de comentaristas. No se ha confirmado si se mantendrá la misma narración del canal oficial de YouTube o si Fox Sports integrará su propio equipo.

De igual forma, sigue en duda si eventos magnos como Aniversario del CMLL o Homenaje a Dos Leyendas formarán parte de estas transmisiones en vivo.

► Fox Sports suma al CMLL junto a AEW en su programación

Con esta alianza, Fox Sports refuerza su apuesta por la lucha libre, sumando al CMLL a su catálogo, donde ya se encuentra AEW con sus programas semanales y eventos especiales.

Cabe recordar que actualmente TUDN también transmite funciones del CMLL, aunque de manera diferida, por lo que este nuevo acuerdo ofrece una alternativa más inmediata para los aficionados.

Con este anuncio, el CMLL abre una nueva etapa en su historia televisiva, apostando por la inmediatez y ampliando su alcance en el mercado nacional.