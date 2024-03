Ken Shamrock: «La lucha libre daña más tu cuerpo que las MMA»

Ken Shamrock, uno de los más reconocidos peleadores de MMA y luchadores de todos los tiempos, recientemente confesó en el podcast For the Love of Wrestling, que hubo una vez que el también legendario Bret Hart le dio un consejo que lo dejó pensado durante varias semanas. Al final, descubrió que tenía razón, pues le fue difícil recibir los golpes y movimientos de la lucha libre. Estas fueron sus interesantes palabras:

► Así fue el consejo de Bret Hart a Ken Shamrock

«Lo que realmente me inculcó Bret Hart fue, como, eres un luchador de artes marciales mixtas. No vengas aquí y seas un luchador profesional. Aunque nunca intenté lastimar legítimamente a mis oponentes, mi estilo incorporaba elementos de las MMA, lo cual confieso que tuvo menos impacto en mi cuerpo que la lucha libre profesional.

«Cuando entras ahí, empiezas a pensar, oh, voy a entrar aquí y divertirme. Y luego entras y comienzas a recibir golpes día tras día tras día, y luego, alrededor de seis meses después, te das cuenta de que te sientes mucho peor luchando que cuando peleabas».