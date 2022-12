Jim Ross: «Ken Shamrock debió ser Campeón WWE»

El recordado Jim Ross, hoy comentarista en AEW, recordó recientemente a Ken Shamrock en su podcast Grilling JR, y allí reveló que considera que WWE se equivocó, él incluído, al no darle el entonces Campeonato WWF a Ken Shamrock, quien formó parte de WWE entre 1997 y 1999.

«Siempre pensé en Kenny como uno de los luchadores principales del elenco. Era un poco difícil de manejar a nivel personal, pues, al principio, no estaba acostumbrado a estar en la carretera tantas veces al mes. Así que, digamos que fue genial y fue un gran personaje el que pudimos construir.

► Jim Ross lamentó que Ken Shamrock no fuera Campeón WWE

«Tengo mucho respeto por Kenny y por todos los tipos duros como él que conozco… ¡Dios todopoderoso! No tuvo problemas para navegar entre el mar de luchadores del vestidor, porque nadie quería tirarle mie*** ni ponerle problemas.

«Pero, en mi opinión, Ken está muy subestimado en el mundo de la lucha libre profesional. No tiene la importancia que deberían darle. Y lo digo: es posible que en WWE nos hayamos perdido una oportunidad con él, sin duda. Estoy de acuerdo con Conrad Thompson…

«Si Ken Shamrock se hubiera convertido en Campeón WWE, como ya lo he dicho, no hubiera tenido ningún problema con eso. Él tiene mucha credibilidad. Sus promos eran creíbles porque él no memorizaba sus líneas. Así que fue algo bueno, soy fan de Ken Shamrock, lo era en ese entonces,. y todavía soy fan».