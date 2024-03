Ken Shamrock: «The Rock era increíble dentro y fuera del ring»

The Rock y Ken Shamrock compartieron el encordado en WWE en casi 70 ocasiones. La más importante de todas fue cuando se enfrentaron en WrestleMania 14 por el Campeonato Intercontinental que retuvo La Roca. Sin despreciar otros grandes combates como su mano a mano en Royal Rumble 1998 que tuvo el mismo resultado. O en el King of the Ring 1998, cuando Shamrock venció a Rock.

► Ken Shamrock de The Rock

Nos acordamos de la historia entre ambos porque -durante una reciente entrevista en la convención For The Love of Wrestling– «The World’s Most Dangerous Man» volvió a ella para compartir cómo fue trabajar con «The Great One», quien sigue en activo en 2024 mientras que él se retiró en 2022 después de volver ocasionalmente para un combate en Davey Boy Smith Jr. en Battleground Championship Wrestling Turn Up The Heat.

«The Rock era un individuo tremendo con el que trabajar. No solo era fenomenal en el ring, sino que fuera del mismo era una persona genial, alguien con quien podías hablar y en quien podías confiar. Construí una gran relación con él mientras desarrollábamos nuestro programa juntos.»

La última vez que lucharon el uno con el otro fue cuando se unieron contra Steve Austin y The Big Show en un House Show de WWE el 4 de abril de 1999.

También es interesante recordar que tiempo atrás Shamrock contaba que el nombre «The Rock» iba a ser para él:

“Cuando comenzó a usar ‘The Rock’ dije: ‘Hermano, ¿sabes que primero fui The Rock, verdad?’. Me miró muy confundido y luego le dije que tenía todo en mi contrato: ‘Hermano, no, en serio, lo tengo en mi contrato’. Lo tengo en un contrato, sí. UFC y WWF, en ambas tenía en mi contrato ‘El hombre más peligroso del mundo’, Ken ‘The Rock’ Shamrock, ‘Lions Den’, todas esas cosas, incluso las figuras de acción tenían Lions Den escrito en ellas, esas son de mi propiedad, esas son mías, esas son mis marcas registradas”.