Ken Shamrock: "Yo era el The Rock original"

Ken Shamrock revela su conversación con The Rock sobre ser él quien usaba ese nombre originalmente.

The Rock y Ken Shamrock compartieron el encordado en WWE en casi 70 ocasiones. La más importante de todas fue cuando se enfrentaron en WrestleMania 14 por el Campeonato Intercontinental que retuvo La Roca. Sin despreciar otros grandes combates como su mano a mano en Royal Rumble 1998 que tuvo el mismo resultado. O en el King of the Ring 1998, cuando Shamrock venció a Rock. Pero entre todas ellas nunca hubo una lucha por la propiedad del nombre «The Rock», aunque hubiera sido interesante, pues realmente existe una historia en este sentido.

► Ken Shamrock, el The Rock original

Hablando recientemente en Wrestling Shoot, Shamrock revelaba que una vez conversó con Dwayne Johnson acerca de que en su contrato él era The Rock, acerca de que originalmente él era La Roca ya que ese era uno de sus apodos, como «The World’s Most Dangerous Man». Este sin duda es mucho más reconocible cuando se habla del luchador y peleador. También ha utilizado otros como «Mr. Wrestling».

“Cuando comenzó a usar ‘The Rock’ dije: ‘Hermano, ¿sabes que primero fui The Rock, verdad?’. Me miró muy confundido y luego le dije que tenía todo en mi contrato: ‘Hermano, no, en serio, lo tengo en mi contrato’. Lo tengo en un contrato, sí. UFC y WWF, en ambas tenía en mi contrato ‘El hombre más peligroso del mundo’, Ken ‘The Rock’ Shamrock, ‘Lions Den’, todas esas cosas, incluso las figuras de acción tenían Lions Den escrito en ellas, esas son de mi propiedad, esas son mías, esas son mis marcas registradas”.

¿Qué os parecen las palabras de Ken Shamrock?