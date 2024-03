Vince Russo aplaude a WWE y The Rock por Raw

The Rock apareció en el último WWE RAW para tener un cara a cara con Cody Rhodes, a quien le dio una paliza para cerrar el show. También tuvo su momento cuando CM Punk lo mencionó durante su promo pero entonces no hizo acto de presencia para contestar al «Best in the World».

► The Rock en WWE RAW

Solo la aparición de The Rock hizo que fuera un gran programa, o eso piensa Vince Russo. El antaño escritor de la WWE siempre dice que la única razón por la que ve el programa de los lunes es porque le pagan pero en esta ocasión disfrutó viendo a «The Final Boss»:

«Va a ser el mejor espectáculo del año con The Rock en él. Es como si estuvieras viendo una película y todos los actores fueran de segunda fila, y de repente aparecieran Brad Pitt y Johnny Depp. La dinámica cambia por completo. The Rock cambia las reglas del juego. Escuchamos ese término todo el tiempo, ‘cambiador del juego’. Él es uno de ellos«, explica en Legion of Raw.

En realidad, Russo sí que critica lo poco que pasó en el primer segmento de La Roca con «The American Nightmare»:

«Ahora, la gente está completamente interesada en ese primer segmento porque, como dijiste, The Rock está ahí; fue una sorpresa, no nos lo esperábamos. Todos estamos metidos en este segmento. Este segmento se extiende eternamente. Y cuando finalmente termina, no pasa absolutamente nada. Ahora, los espectadores casuales se preguntan, ‘¿De verdad? ¿Nos hemos quedado todo este tiempo para esto? No ha pasado nada’. Piensan que The Rock ha terminado. Ya no están presentes para el final del espectáculo. Se han ido.»