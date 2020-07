ÚLTIMA HORA: Keith Lee renuncia al Campeonato Norteamericano NXT

Sorpresa total en la más reciente edición de NXT. El recientemente coronado primer doble campeón en la historia de NXT, siendo Campeón Norteamericano NXT y Campeón NXT, Keith Lee, ha renunciado a uno de sus títulos, el primero que había ganado. La noticia se dio luego de que al inicio del programa, William Regal revelara que Keith Lee le había pedido algo de tiempo para poder hablar.

► Keith Lee renuncia al Campeonato Norteamericano NXT

Luego, Keith Lee habló en un vídeo pregrabado para decir que hizo historia al vencer a Adam Cole en su histórica y gran lucha de Winner Takes All el mes pasado. Así que ya tenía todo lo que quería. Por tal motivo, y para darle a las demás personas las oportunidades que él ha tenido, anunciaba que dejaba vacante el Campeonato Norteamericano NXT. Eso sí, Keith Lee aseguró que seguirá defendiendo el Campeonato NXT, pero que no quiere hacerle daño a nadie y hacer que alguien no avance en su carrera al tener dos títulos.

Después de las palabras de Keith Lee, Regal anunció que habrá una serie de triple amenazas desde la noche de hoy. Así las cosas, los ganadores de estas luchas irán a NXT TakeOver: XXX el domingo 22 de agosto de 2020, y entrarán en una lucha de escalera para coronar al nuevo Campeón Norteamericano NXT.

Keith Lee ganó el Campeonato Norteamericano NXT el 22 enero al derrotar a Roderick Strong. ¿Cuáles serán los planes que tiene en mente WWE NXT? ¿Quién será el próximo retador al Campeonato NXT de Keith Lee?