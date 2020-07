En el episodio extra del documental Undertaker: The Last Ride se da a conocer el momento en que The Undertaker prendió fuego a Yokozuna. Esta producción de WWE Network es de lo mejor que ha sadado la empresa de lucha libre en esta plataforma. Permite a los fanáticos conocer mucho más de lo que se ha podido conocer en tres décadas de carrera al Enterrador, una de las más grandes leyendas que han pasado nunca por un encordado.

► Undertaker prendió fuego a Yokozuna

Durante el episodio se echa la vista atrás hacia la Bone Street Krew, la facción de la que ambos mitos formaron parte, como The Godfather o Rikishi, entre otros. La historia que Taker pone sobre la mesa tuvo lugar cuando todos estaban jugando a las cartas en una habitación de un hotel en Kuwait. Él mismo decidió sacar algunos fósforos para prenderles fuego y lanzarlos contra sus amigos por diversión, puesto que no tenían "bebidas para adultos".

Uno de los fósforos cayó en la cabeza del propio Yokozuna y cuando todos se dieron cuenta el cabello se habían prendido en fuego.