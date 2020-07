En un movimiento que muchos podrían considerar sorprendente en el último episodio televisado de NXT, Mercedes Martínez se une a Robert Stone. Esta luchadora ha comenzado una nueva aventura entre cuerdas amarillas en la que se está mostrando más fuerte que nunca.

No es nueva en el programa de los miércoles pero hasta ahora siempre había pasado desapercibida. Y en esta nueva etapa quiere un representante que diriga su carrera mientras ella aplasta a sus rivales.

► Mercedes Martínez se une a Robert Stone

Todo comenzó cuando Shotzi Blackheart venció a Aliyah, clienta de la Robert Stone Brand, en un mano a mano como parte de la rivalidad entre los tres. Por este mismo motivo, la ganadora pasó después del combate a atacar al mánager.

Parecía que iba a salirse con la suya hasta que apareció Martínez. Nadie contaba con ella pero defendió a los rudos. O eso pareció, porque posteriormente abandonó el escenario sin decir nada. Lo interesante vino más adelante en el show.

Stone se estaba doliendo entre bastidores del ataque sufrido por Blackheart cuando apareció por allí Martínez para decirle que no quiere preocuparse por todo lo que sucede fuera del encordado, que necesita a alguien que se ocupe de ello mientras ella hace lo que mejor sabe hacer. El representante estuvo de acuerdo en tomar el control sobre esos asuntos y ambos se estrecharon la mano para comenzar su alianza.

Los involucrados además en esta historia no dudaron en compartir sus opiniones en Twitter.

RESPECT the boundaries @RobertStoneWWE....

And our partnership will reach the highest levels of GOLD!!! https://t.co/4ivYoVkMpO — Mercedes Martinez (@RealMMartinez) July 23, 2020

"RESPETA los límites Robert Stone... ¡¡¡Y nuestra asociación alcanzará los niveles más altos!!!".

Just when I think Ive taken care of business more business LITERALLY kicks me in the face! Helllllloooo Mercedes! @wwenxt pic.twitter.com/gLsUmxxrA4 — Shotzi Blackheart (@ShotziWWE) July 23, 2020