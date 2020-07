Así fue el regreso de Sammy Guevara a AEW en Dynamite

All Elite Wrestling lo suspendió indefinidamente cuando salió a la luz un audio de 2016 en el que afirmaba su deseo de "violar a Sasha Banks". En el último mes no estaba muy claro cuando el joven luchador podría volver a los encordados pero solo hubo que esperar hasta ahora. El regreso de Sammy Guevara a AEW se dio en el más reciente episodio de Dynamite. Parece que todo ha quedado atrás, tanto por su parte como por parte de la empresa y de la Superestrella de WWE.

► El regreso de Sammy Guevara a AEW

Nadie lo esperaba en realidad porque no fue anunciado para formar parte del show. Apareció durante el combate de parejas que enfrentó a The Inner Circle (Chris Jericho y Jake Hager) contra Jurassic Express (Luchasaurus y Jungle Boy). Por lo que parecía, Serpéntico había golpeado a Luchasuaurus para facilitar la victoria de sus oponentes a través de Jericho pero cuando se quitó la máscara todo el mundo pudo ver que en realidad era Guevara haciendo su retorno.

Además, la empresa anunció de manera oficial que la próxima semana Guevara tendrá su primera lucha desde el 11 de junio.

Next week #AEWDynamite is LIVE, and we have a PPV worthy match card set!

Watch #AEWDynamite every Wednesday night on @TNTDrama 8e/7c or https://t.co/GdI7QAK8wn for our International fans. #AEWonTNT pic.twitter.com/yYtpCg2YLh — All Elite Wrestling (@AEWrestling) July 23, 2020

"¡La próxima semana AEW Dynamite será en vivo y con un cartel digno de un PPV!".

Guevara vuelve a la acción luchística, retoma su alianza con el grupo de rudos y ahora es cuestión que siga adelante con su carrera. No está claro cuál va a ser su próxima rivalidad individual pero si deja los problemas en el pasado no cabe duda de que el cielo es el límite para él.